Bonus Befana, Leo: "Potrebbe diventare Babbo Natale"

(Teleborsa) - "Diventerà bonus Babbo Natale". Con questa battuta ilreplicando ai cronisti alla Camera ha confermato l'ipotesi di anticipare alla fine del 2024 il, il contributo una tantum di 100 euro lordi alle famiglie con redditi complessivi fino a 28mila euro. Leo ha anche spiegato che si sta valutando l'ipotesi che venga inserito nelIl, inizialmente previsto a inizio 2025 "per aiutare le famiglie in un periodo particolare dell'anno", spetterebbe solo ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro; coniuge non separato e almeno un figlio – entrambi a carico – oppure almeno un figlio a carico nel caso in cui l'altro genitore manchi; imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.