Fisco, Leo: nei primi due mesi del 2025 scende il contenzioso, -19% i nuovi giudizi incardinati

(Teleborsa) - Il viceministro dell'Economia,, ha riferito che i primi due mesi del 2025 hanno visto una "riduzione delcon la contrazione del 19% dei nuovi" rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel suo intervento alla Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario 2025, Leo ha spiegato che questi risultati sono conseguenza dele dellache "hanno introdotto un approccio ex ante nel rapporto tra fisco e contribuente". Nella Corti del Sud, ha aggiunto Leo, il calo dei nuovi giudizi raggiunge anche il 50%.Laè uno dei capisaldi alla base della riforma tributaria ed è "fondamentale per contrastare fenomeni illeciti e per attrarre capitali dall'estero", ha affermato il viceministro.Proprio in riferimento alla certezza del diritto Leo ha dichiarato che "i tempi sono maturi per affrontare una serie di questioni a cuore dei contribuenti. Assistiamo spesso a sentenze della, ma anche altri organi di merito, che non sono in linea con gli obiettivi che il governo vuole perseguire". "Nel rispetto assoluto dei ruoli e del massimo organo giurisdizionale – ha aggiunto – mi permetto di segnalare la possibilità di metterci a unper evitare che il governo, il legislatore, facciano interventi normativi non in linea con il sentiment degli organi giurisdizionali".La proposta di Leo è quella di "promuoveredi studio, seminariali, in cui si anticipi la volontà del legislatore e al tempo stesso si trovi conforto da parte dell'organo giurisdizionale".Leo ha poi annunciato che entro la fine del mese laistituita presso il Mef per svolgere una "ricognizione" deldarà un riscontro. "All'esito dei risultati della Commissione - ha aggiunto Leo - faremo le nostre valutazioni". Il lavoro della Commissione tecnica è volto a distinguere i crediti all'interno del magazzino fiscale che vale oltre 1.200 miliardi di euro, ad esempio i crediti ancora esigibili o quelli che fanno riferimento a soggetti falliti.