Castellum Equity Partners chiude il fundraising e cerca una PMI da acquisire

Citi

(Teleborsa) -, partnership di investimento indipendente fondata da Stefano Cattapan, hada acquisire nei settori di eccellenza dell'industria italiana.L'iniziativa, si legge in una nota, mira adsolida e con un forte potenziale di crescita per trasformarla in una società a forte vocazione internazionale, facilitandone il passaggio generazionale ed accelerando il processo di espansione e internazionalizzazione sia per via organica che per acquisizioni. L'obiettivo è chiudere un'operazione iniziale per unCastellum Equity Partners è promossa da una base di, composta da importanti investitori istituzionali, imprenditori di successo e manager di livello sia italiani che internazionali.è il Founder e Managing Partner di Castellum Equity Partners. Ha 15 anni di esperienza professionale nel mondo della finanza d’impresa, sviluppata tra Londra e Milano, lavorando come advisor strategico per società multinazionali e grandi investitori istituzionali.Dal 2010 al 2021 ha lavorato presso la banca d'affari globalenel dipartimento di investment banking dell'ufficio di. Nel 2021 si è trasferito acon il ruolo di Senior Director per sviluppare l'attività M&A di Citi in Italia. Nel corso della sua carriera ha curato più di 50 operazioni di finanza straordinaria, completando deals per un valore aggregato superiore ai 100 miliardi di dollari in vari settori in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente."Il, con il suo alto numero di imprese in fase di transizione generazionale, rappresenta ilper lo sviluppo di questo tipo di investimento - ha detto Cattapan - Il nostro obiettivo è acquisire una azienda italiana ad alto potenziale e sostenerne la crescita con investimenti di lungo periodo, puntando su innovazione e internazionalizzazione".