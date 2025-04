Edmond de Rothschild lancia primo ELTIF: fondo di fondi di private equity

(Teleborsa) -ha lanciato Edmond de Rothschild Private Equity Solutions SICAV - Convictions IV ELTIF, un. Il nuovo veicolo d'investimento riflette l'ambizione di Edmond de Rothschild di rendere accessibili i mercati privati e le competenze del Gruppo in materia di private equity agli investitori privati a partire da 100 mila euro.Pensato per gli investitori privati, EdRPE Convictions IV ELTIF offre accesso a una selezione di strategie sviluppate dai team di Edmond de Rothschild Private Equity,. Interamente investito nelle strategie di private equity del Gruppo, il veicolo riflette le forti convinzioni di Edmond de Rothschild su temi al centro delle principali sfide europee: modernizzazione delle infrastrutture, accelerazione della transizione energetica, rafforzamento del tessuto delle Pmi e regionalizzazione delle economie.L'allocazione si basa su: per segmento d'investimento (buyout, growth capital, real asset, economie emergenti), per diversificazione geografica e per tipologia di transazione (primario, secondario, co-investimenti). Questo modello mira a mitigare il rischio e a ottimizzare le curve di impiego del capitale e la gestione dei flussi di cassa, senza penalizzare il potenziale di rendimento a lungo termine."Il lancio del nostro primo ELTIF riflette la nostra view di capitale impegnato come catalizzatore di profondi cambiamenti - ha detto- In un mondo in continua evoluzione, i nostri clienti aspirano a investire in modo redditizio senza sacrificare la performance. Questo fondo offre loro una porta d'accesso concreta all'economia reale, al servizio di una crescita sostenibile, inclusiva e resiliente".