Allianz Partners, volume d'affari oltre 10 miliardi e crescita redditività nel 2024

(Teleborsa) -) ha chiusocon un aumento dell'8,7% deldi euro, e del 10,7% dell', che si porta adi euro.A trainare la crescita sono state le performance di tutti i segmenti di business. In particolare, la lineacon un incremento a due cifre (+14,7%), così come quello(+13,6%) e il segmentoche ha registrato una solida performance in APAC, Nord America ed Europa.Iltotale per le attività Assicurative e di Servizio è pari al 97,1%."Il 2024 è stato un altro anno straordinario per Allianz Partners, con la migliore performance di sempre sia in termini di utile operativo che di fatturato, superando i 10 miliardi di euro di ricavi totali. Questi risultati riflettono lo slancio che abbiamo generato in tutte le aree del nostro business e il nostro costante impegno nel fornire soluzioni innovative ai nostri partner e serenità ai loro clienti", commenta, CEO di Allianz Partners.