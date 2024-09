Goldman Sachs riavvia copertura su assicurazioni europee. Buy per Generali

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha, vedendo un trend positivo di diversificazione e protezione al ribasso che le compagnie multi-line possono fornire. Guardando all'Italia, la banca d'affari statunitense ha ora una raccaomandazione "Buy" su, con un target price di 31,5 euro per azione.Gli analisti evidenziano che il settore assicurativo europeo ha avuto, superando l'Eurostoxx 600 di circa il 7%, ma ha avuto performance inferiori rispetto al più ampio settore finanziario. I: il total return yield al 2026 è di circa l'8,5% e i dividendi rimangono ben coperti sia sulla generazione di capitale operativo (1,6x) che sul free cash flow (1,4x). Anche la solvibilità si attesta o supera la fascia alta degli intervalli target e viene stimato che il capitale in eccesso per la copertura rappresenti circa il 9% della capitalizzazione di mercato. Le valutazioni non sembrano esagerate con il settore che si attesta su circa 10x PE, ma l'IFRS 17 complica i confronti storici.Secondo Goldman Sachs, iincludono l'impatto dell'allentamento delle politiche della banca centrale, i cicli di determinazione dei prezzi P&C al dettaglio rispetto a quelli P&C commerciali, la crescente volatilità meteorologica, il tasso di riassicurazione rispetto ai sinistri, il passaggio dei portafogli vita dai prodotti tradizionali, un crescente mercato di buy-out pensionistico nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, capitale in eccesso e potenziale di rendimento del capitale aggiuntivo. Questa vasta gamma di temi crea interessanti idee di azioni singole e i nomi preferiti di Goldman Sachs sono generalmente: 1) aziende che trarranno vantaggio dall'allentamento delle politiche della banca centrale senza essere troppo esposte agli shock di mercato, 2) aziende che possono dimostrare un miglioramento nel mix di utili e 3) quelle con possibilità di sorprendere al rialzo rispetto al consenso.Per le 9 aziende su cui gli analisti stanno avviando la copertura, hanno un rating Buy su. Hanno un rating Neutral su, L&G e, e Sell su. Hanno anche effettuato 3 modifiche di rating sulla copertura esistente: Buy su(da Neutral),a Neutral (da Buy) e Sampo a Sell (da Buy).Goldman Sachs crede che il business vita di Generali trarrà ildi interesse della banca centrale. Oltre il 60% del nuovo business di Generali (PVNBP) proviene da Italia e Francia, che sono i due mercati in cui i cali sono stati più pronunciati. Rispetto ai suoi peer, Generali deve anche affrontare lacome quelli offerti dalle banche e BTP Valore. Il calo dei tassi di interesse a breve termine dovrebbe quindi aiutare ad alleviare le preoccupazioni sui cali e ad aumentare la competitività della nuova offerta di Generali, mentre i tassi stabili a lungo termine dovrebbero aiutare Generali a mantenere il suo margine di investimento. Generali ha uno dei margini di servizio contrattuali (o futura riserva di profitti) in più rapida crescita tra i multi-line e le stime di Goldman Sachs sui nuovi affari per il 2025 e il 2026 sono circa il 10% superiori ai dati di Visible Alpha Consensus.