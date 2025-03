Goldman Sachs positiva sulle banche europee. Riassegna Buy a UniCredit

Goldman Sachs

UniCredit

Commerzbank

ING

Erste

Deutsche Bank

BNP Paribas

Intesa Sanpaolo

Santander

UBS

(Teleborsa) -(target price a 63 euro per azione) e "Neutral" su, migliorandoa "Buy". La banca d'affari statunitense identifica cinque azioni del settore europeo con rating "Buy" come particolarmente ben posizionate per beneficiare del contesto attuale:, UniCredit, BNP Paribas, ING e. Si tratta di istituti ben posizionati sia geograficamente che in termini di mix aziendale per capitalizzare le maggiori prospettive di crescita in Germania e nelle economie vicine.Il report di Goldman Sachs evidenzia che lo STOXX Europe 600 Banks è salito del 29% da inizio anno, superando significativamente il più ampio spazio azionario europeo (di circa 20pp) e lo spazio bancario statunitense (di circa 29pp). Questocon una sovraperformance - secondo Goldman Sachs - attribuibile a quattro fattori principali: 1) Un movimento al rialzo dei tassi all'inizio dell'anno, che ha ridotto il rischio di coda per quanto riguarda un risultato di tassi disordinati e ha creato le condizioni permissive per una rivalutazione. 2) Crescente fiducia in un accordo di pace con l'Ucraina che sarebbe positivo per la crescita europea e neutrale per i tassi europei. 3) Un forte "beat & raise" nella stagione degli utili del quarto trimestre (beat dell'8%, raise del 5%), che ha visto ogni banca battere sui ricavi core (NII + commissioni) e i management team reinvestire una parte dello slancio della top line nelle attività. 4) Una spinta fiscale europea dalla Germania, che ha portato a tassi europei più elevati, una curva più ripida e aspettative di crescita più elevate, mentre allo stesso tempo i tassi negli Stati Uniti si sono leggermente ritirati e le aspettative di crescita sono state ridotte."Considerando la crescita, i tassi di riferimento, le condizioni di credito, la capitalizzazione e la redditività, le prospettive attuali sono probabilmente migliori rispetto a qualsiasi altro momento degli ultimi 20 anni - si legge nella ricerca - Questoconsente alle banche nella nostra copertura di mantenere un ROTE superiore al 14% in media nei prossimi anni, secondo le nostre stime, e di continuare a accantonare capitale per la distribuzione, con un rapporto di distribuzione totale (dividendi e riacquisti) in media dell'80% nella nostra copertura nel 2025/26, equivalente a un rendimento totale di circa il 9%".Laper le banche europee. Lo STOXX Europe 600 Banks viene scambiato a 8,6x utili futuri a 12 mesi, uno sconto del 39% rispetto alle azioni europee e uno sconto di circa il 20% rispetto alle banche statunitensi. Questa valutazione è in contrasto con l'ambiente operativo e Goldman Sachs vede margini per un ulteriore re-rating, sebbene più limitato rispetto all'inizio dell'anno.Tra le altre, Goldman Sachs ha incrementato il target price sua 98,9 euro per azione (dai precedenti 82,1 euro), sua 5,5 euro per azione (dai precedenti 4,9 euro), sua 7,5 euro per azione (dai precedenti 6,8 euro), sua 36 CHF (dai precedenti 44,5 CHF).