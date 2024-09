GSK risolve due cause legali in California relative al farmaco Zantac

GSK

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicahanei casi presentati presso lacon John Russell per risolvere il suo caso di cancro alla vescica e con Annette Hughes per risolvere il suo caso di cancro al colon-retto. Il caso riguarda il farmaco contro il bruciore di stomaco Zantac, che non è più in commercio.GSKin nessuno dei due accordi. I casi saranno ora archiviati per quanto riguarda GSK.Dal 2019, in seguito ai 16 studi epidemiologici che hanno esaminato i dati umani in merito all'uso della ranitidina, il consenso scientifico è che non ci sono prove coerenti o affidabili che la ranitidina aumenti il ??rischio di cancro, sottolinea GSK, aggiungendo chee a gestire questa causa nel migliore interesse dell'azienda e degli azionisti.