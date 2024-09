Microsoft con BlackRock e altri per investire fino a 100 miliardi nell'AI

(Teleborsa) -, annunciando una- la Global AI Infrastructure Investment Partnership fra cui compaiono i fondi(Global Infrastructure Partners) e l'investitore emiratino- finalizzata aded altre"La spinta a sviluppare capacità di intelligenza artificiale più potenti richiederà investimenti infrastrutturali significativi per supportarla", spiega una nota di Microsoft, spiegando che la partnership investirà in data center più grandi per soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo e in infrastrutture energetiche per creare nuove fonti di energia per queste strutture"."Questi investimenti infrastrutturali - sottolinea - saranno principalmente negli Stati Uniti, alimentando l’innovazione dell’intelligenza artificiale e la crescita economica, mentre il resto sarà investito nei paesi partner".La partnershipda investitori di private equity, società di gestione e aziende, che a loro volta mobiliteranno ulteriori capitaliincluso il finanziamento del debito."Ci impegniamo a garantire che l’intelligenza artificiale aiuti a promuovere l’innovazione e stimoli la crescita in ogni settore dell’economia”, ha affermato, Presidente e CEO di Microsoft, aggiungendo "la Global AI Infrastructure Investment Partnership ci aiuterà a realizzare questa visione, riunendo leader finanziari e di settore per costruire l’infrastruttura del futuro e alimentarla in modo sostenibile".