Titoli di Stato: Tesoro colloca 11 miliardi di BTP, forte domanda. Effetto S&P

(Teleborsa) - Ilha collocato due, con scadenza a 7 anni e, a 30 anni indicizzato all'inflazione, raccogliendo una domanda superiore ai 100 miliardi di euro e cavalcando così l’onda della promozione disull’Italia.In particolare, per il, che ha raccolto ordini per oltre 50 miliardi, l'ammontare collocato è stato fissato a 8 miliardi. Il titolo scadenza 15 luglio 2032 stacca una cedola del 3,25% ed è stato prezzato al reoffer di 99,974.Quello, che aveva una offerta predefinita di 3 miliardi, ha ricevuto richieste superiori ai 53 miliardi. In questo caso, la tranche 15 maggio 2056, collocata a 99,268, offre un rendimento del 2,55%.