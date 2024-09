Regionale di Trenitalia: al via da stasera due nuovi Leonardo express

(Teleborsa) - Salgono a 128 i treniche collegano la stazione dicon l’aeroporto di. Regionale di Trenitalia, in collaborazione con Regione Lazio, ha aggiunto alla programmazione due nuovi collegamenti serali, alle 23.35 da Roma Termini e alle ore 00.23 da Fiumicino Aeroporto, per offrire maggiore flessibilità a chi viaggia in tarda serata.Resta lafino a 15 minuti nelle fasce orarie a maggior frequenza, la durata del viaggio in soli 32' e il vantaggio del TAP&TAP, il canale di acquisto rapido e contactless introdotto a giugno.Continuiamo l'impegno nell'offrire ai viaggiatoripratiche, innovative e sostenibili, con l'obiettivo di rendere il servizio ancora più accessibile, rapido e attento all'ambiente.