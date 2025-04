Trenitalia, Gruppo Fs: l'alta velocità del Frecciarossa torna fra Milano e Parigi

(Teleborsa) - Il, riportando l'esperienza dell'Alta Velocità targatain Francia. Questa mattina, alle 6:25, è partita la prima corsa, dopo l'interruzione di agosto 2023 causata dalla frana nella valle della Maurienne. Sono quattro le corse giornaliere: due partenze da Milano, alle 6:25 e alle 15:53, e due da Parigi, alle 7:30 e alle 15:20, con 1.840 posti complessivi offerti ogni giorno. Il viaggio, della durata diavrà fermate intermedie a Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino. I biglietti, a partire da 35 euro, possono essere acquistati sui canali di vendita di Trenitalia, presso le biglietterie di tutte le stazioni italiane e in quelle di Parigi Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu, nonché presso alcuni partner di distribuzione."Il Frecciarossa Milano-Parigi segna una ripartenza importante per Trenitalia e per il Gruppo FS. Un collegamento che va oltre i confini italiani e che rappresenta un'opportunità per i passeggeri di poter pianificare il proprio viaggio in treno verso la Francia non solo da Milano e Torino, ma anche dalle altre località italiane servite da Trenitalia", ha dichiaratoSono infattida dicembre 2021 ad oggi. Un successo accompagnato da alti tassi di soddisfazione dei passeggeri (98%), con il 97% pronto a ripetere l'esperienza e a raccomandare Trenitalia ai propri conoscenti.A partire dal 15 giugno 2025, al Milano – Parigi si aggiungerà il, con quattro corse giornaliere. Il viaggio, della durata di 3 ore e 20 minuti, collegherà la capitale francese, con partenza da Parigi-Gare-de-Lyon, alla stazione Saint-Charles di Marsiglia. Le fermate intermedie sono Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence e Marsiglia Saint-Charles. "Questa frequenza giornaliera – sottolinea Trenitalia in un nota – rafforzerà la mobilità sostenibile tra il Nord e il Sud della Francia, offrendo una soluzione rapida e confortevole, la cui attrattiva è in crescita per le persone che si spostano per motivi di lavoro, svago e turismo".