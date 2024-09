"Unpacking Pay Equity in Fashion: Italy", PwC Italia e GFA: "Solo 1 impresa su 5 monitora disparità salariali di genere"

(Teleborsa) - Soltanto un'impresa su 5 monitora le disparità salariali di genere el'82% dei CEO intervistati ritiene che le possibilità di avanzamento di carriera siano paritarie tra uomini e donne, mentre solo la metà delle funzioni DE&I e HR intervistate sono d'accordo. È quanto emerge dallache approfondisce i temi legati all'equità retributiva di genere all'interno dell'industria della moda italiana, tra le più importanti ed influenti d'Europa.La pubblicazione, sviluppata con il supporto difornisce una guida pratica e un invito all'azione per i brand, produttori e stakeholder del settore, affinché possano implementare azioni volte a raggiungere l'equità retributiva di genere e promuovere una maggiore uguaglianza nel settore. L'analisi si basa su unae un'indagine che ha coinvoltounae le risultanze delLaè generalmente bassa in tutti i settori: nel 2023 il tasso di occupazione femminile era del 52,5%, quasi 20 punti in meno rispetto al tasso di occupazione maschile (70,4%), con ampie variazioni regionali. Il tasso di occupazione femminile in Italia è inferiore a quello della Grecia (52,8%), della Romania (54,3%) e molto inferiore a quello dei Paesi Bassi (78,9%) e della Svezia (75,6%).differisce parzialmente dai dati osservati a livello nazionale, in quanto è caratterizzata da una sovra partecipazione delle donne, soprattutto in ruoli non dirigenziali. Con riguardo allei, l'Italia ha assistito a un aumento della rappresentanza femminile nei Consigli di amministrazione dei grandi brand della moda italiana, passando dal 21,3% nel 2020 al 27% nel 2023. Questa tendenza è principalmente attribuibile a una crescente attenzione alle disuguaglianze di genere che ha portato a più politiche e leggi a sostegno della presenza di quote rosa nelle posizioni di leadership.Alla domanda sulla percezione del, solo il 20% dei produttori di moda italiani ha segnalato disparità salariale nelle proprie aziende, la maggior parte delle quali sono grandi aziende. Tuttavia, solo 1 impresa su 5 monitora e segnala le disuguaglianze salariali tra uomini e donne: il monitoraggio e la segnalazione delle disuguaglianze sono i primi passi verso una comprensione più completa e una maggiore consapevolezza del fenomeno. L'indagine evidenzia come la percezione della disuguaglianza salariale vari a seconda del ruolo all'interno dell'azienda: le, che si occupano di queste questioni più frequentemente di altre, tendono a essere più consapevoli delle discriminazioni salariali. Due intervistati su tre nell'ambito HR e metà degli intervistati della funzione DE&I affermano chiaramente che ci sono disuguaglianze salariali a svantaggio delle donne, mentre soltanto ilconcorda con questa visione. La percezione di una disparità di genere nell'avanzamento di carriera varia quindi in base alla funzione: mentre l'82% dei CEO ritiene che nelle possibilità di avanzamento di carriera non ci siano distinzioni totalmente uguale tra uomini e donne, la metà delle funzioni DE&I e HR sono solo parzialmente d'accordo.La totalità delle grandi aziende coinvolte dichiara di avere almeno uno strumento per garantire la parità di retribuzione tra donne e uomini. Tuttavia, oltre l'80% dell'industria manifatturiera della moda italiana è costituita damolte delle quali sono esenti dalle attuali normative UE e italiane in materia di equità retributiva. È importante sottolineare che molti di questi piccoli produttori sono parte integrante delle catene di fornitura per grandi marchi italiani ed europei che dovranno conformarsi a queste normative. Nonostante le loro dimensioni e l'attuale normativa, il 43% delle microimprese dichiara di avere già almeno una politica in atto per garantire la parità retributiva di genere, seguite dalle piccole imprese (27%) e dalle medie imprese (14%). Inoltre, metà delle aziende intervistate sta valutando di richiedere una certificazione per l'uguaglianza di genere.Per quanto riguarda leil 43% degli intervistati individua nellail fattore che più influisce negativamente sulla progressione di carriera delle donne. Un'indagine condotta da PwC Italia tra aprile e maggio del 2024, su un campione di 500 donne lavoratrici o ex-lavoratrici tra i 25 e i 49 anni e con almeno un figlio, ha evidenziato come l'impatto principale che la maternità ha avuto sul lavoro è stato la riduzione delle ore di lavoro e la perdita del lavoro, fattori che alimentano il fenomeno della disparità salariale.Nonostante il 60% delle aziende intervistate offra(la forma di sostegno più comune è la flessibilità, 38% delle aziende), solo il 5% delle aziende fornisce un congedo di paternità aggiuntivo o asili nido. Questi risultati indicano una mancata percezione delle esigenze della genitorialità, che fonda le sue radici in un pregiudizio di genere circa la divisione delle responsabilità di cura familiare e domestica."Solo la metà delle grandi aziende e meno della metà dei produttori di micro e PMI – afferma– monitorano e segnalano le disuguaglianze salariali. C'è un'urgente necessità di maggiore trasparenza e strumenti standardizzati lungo tutta la catena del valore, insieme allo sviluppo e all'integrazione di pratiche di acquisto responsabili durante tutto il processo di due diligence"."Per affrontare il divario retributivo di genere in Italia e nel più ampio settore della moda, – commenta– è necessario un impegno unificato da parte di tutti gli stakeholder. Il settore deve dare priorità alla trasparenza, alle pari opportunità ed un'equa retribuzione lungo l'intera catena del valore. Adottando strumenti e approcci standardizzati e influenzando i valori culturali, credo che l'industria della moda italiana possa diventare un catalizzatore per il cambiamento".Lo studio di GFA e PwC Italia è unae per i marchi che lavorano con la filiera nazionale, affinché diano priorità all'equità retributiva nel settore e adottino pratiche più inclusive e responsabili nella loro agenda di sostenibilità. Per affrontare le sfide parità salariale il rapporto delinea alcune raccomandazioni chiave.promuovere una cultura aziendale inclusiva che valorizzi la genitorialità e supporti modalità di lavoro flessibili per gestire le responsabilità familiari.garantire la piena trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera, inclusi i subappaltatori, per promuovere salari equi e pratiche lavorative etiche.sviluppare strumenti e metodologie per le valutazioni dell'equità retributiva che riflettano il contesto unico dell'industria manifatturiera della moda italiana e consentano una migliore comprensione delle strutture salariali dei fornitori.incoraggiare la collaborazione tra aziende, associazioni di categoria e produttori per unificare e semplificare il processo, garantire coerenza nell'affrontare questa tema fondamentale ed evitare di duplicare gli sforzi all'intero del settore.