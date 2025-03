Nexi si conferma leader nei pagamenti mobile in Italia

Nexi

(Teleborsa) -del mercato dei, registrando unanel 2024, a fronte di unche cresce nel complesso del 53%, in base ai dati diffusi oggi dall'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, ad un valore didi euro.I dati confermano che gli isempre di più lasu smartphone o dispositivi wearables (bracciali e orologi), con unche ha raggiunto un valore didi euro, attestandosi altransato mobile in negozio (92% nel 2023 e 89% nel 2022).Se,ère nel 2'024, c'è stato unsu wallet come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay e èil numero dimobile effettuate lo scorso anno dalle carte Nexi negli store fisici e online."Questi dati confermano che la nostra infrastruttura tecnologica è fondamentale per la crescita dei digital payments in Italia e testimoniano il nostro ruolo chiave per l’evoluzione di questo settore, sempre più strategico per supportare la digitalizzazione del sistema Paese", commenta, chief regional officer di Nexi Italy, che anticipa nuovi investimenti in tecnologie e competenze nell’ordine dei 400 milioni di euro a livello di Gruppo.