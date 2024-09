Banca Ifis rileva il 25% di The Street (fondata da Alessandro Benetton)

Banca Ifis

(Teleborsa) -, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan,, la società che cura la gestione dell'hub culturale del Treviso Arts District (TAD). In particolare, la banca ha rilevato unadel capitale sociale della società che, ad oggi, controlla la maggioranza di 21Gallery, Il Cantiere, Ristorante Vite e il brand di design Ondesign. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.L'operazione si inserisce nella strategia di Banca Ifis a supporto delle attività culturali e di impatto sociale sul territorio, con particolare riferimento all'in cui la Banca ha la propria sede e le proprie radici.Con l'ingresso in The Street, Banca Ifisdel progetto: Alessandro Benetton, Mauro Benetton e Davide Vanin."Siamo felici di portare il nostro contributo allo sviluppo di The Street, affiancandoci a Mauro e Alessandro Benetton e a Davide Vanin in un progetto che sta trasformando Villorba e Treviso in un polo importante per il dibattito culturale e artistico italiano", dichiara, Presidente di Banca Ifis."Essere accompagnati da Banca Ifis in un ulteriore sviluppo di 21 Gallery e di TAD, Treviso Arts District ci riempie di soddisfazione - commenta- voglio ringraziare Ernesto Fustember Fassio per la stima con cui ha guardato il mio intento di aiutare i giovani imprenditori meritevoli del territorio coinvolgendosi sin dall'inizio nelle iniziative di inclusione promosse dalla galleria".