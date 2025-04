In rosso Milano e il resto dei mercati europei. Guerra dazi entra nel vivo

S&P-500

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, con le banche che aumentano le scommesse sul taglio dei tassi di interesse. Forte calo dell'a Wall Street, dopo che ieri Wall Street ha messo a segno la peggiore seduta dal 2020, reagendo in modo negativo alla serie di nuovi dazi annunciati dall'Amministrazione Trump. La guerra dei dazi entra nel vivo con la risposta di Pechino: sovrattasse del 34% su tutti i beni USA.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,51%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 3.021 dollari l'oncia, ritracciando del 2,96%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 7,36%, scendendo fino a 62,02 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +115 punti base, aumentando di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,68%.lettera su, che registra un importante calo del 4,95%, scende, con un ribasso del 4,95%, e crolla, con una flessione del 4,26%.A picco Piazza Affari in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 6,53%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, e' stato venduto parecchio il, che ha archiviato la seduta a 36.716 punti.Depresso il(-5,54%); come pure, in netto peggioramento il(-4,63%)., segna un buon incremento, che riporta un +1,66% rispetto al precedente.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 12,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 12,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'11,47%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,31%) e(+1,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,47%.Preda dei venditori, con un decremento dell'11,30%.