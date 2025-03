Banca Ifis sale in Borsa dopo indiscrezioni su trattative per acquisire Euclidea SIM

Banca Ifis

Banca Ifis

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per il titolo, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, dopo che nel weekend sono stati pubblicati articoli che parlano di, specializzata nell'offerta di servizi di investimento online a individui con un elevato patrimonio.Secondo Il Corriere della Sera, il CEO di Banca IFIS Frederick Geertman ha ricevuto il mandato di strutturare un'offerta per il 100% della società, con il closing che potrebbe avvenire a luglio. Secondo Citywire Italia, l'operazione darebbe il via a unche nascerà in seguito alla fusione con, la banca fondata da Corrado Passera.Già a gennaio, il presidente, in un'intervista a, aveva detto: "Puntiamo a lanciare nel 2025 una nostra divisione Private per garantire una piattaforma di investimento e wealth management. Abbiamo, e abbiamo individuato anche una sede dedicata a Milano"."La mossa rappresenterebbe un passo avanti nella diversificazione delle attività commerciali di Banca IFIS e sarebbe coerente con l'indicazione fornita dal presidente Fustenberg all'inizio dell'anno, quando ha sottolineato che la società era pronta a sfruttare le opportunità di M&A con l'obiettivo di lanciare la sua divisione Private, offrendo una piattaforma di investimento e servizi di wealth management - commentano gli analisti di- Vediamocon le attuali attività di Banca IFIS grazie al suoe alla".si attesta a 22,36 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,45 e successiva a 22,67. Supporto a 22,23.