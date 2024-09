MFE, utile semestrale sale a 104,7 milioni di euro. Ricavi +7,8%

MFE A

MFE B

(Teleborsa) -(ex Mediaset, che scambia con), ha chiuso ilconconsolidati pari a 1.476,5 milioni di euro, +7,8% rispetto ai 1.369,6 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. I Ricavi pubblicitari lordi raggiungono 1.434,2 milioni di euro e segnano un +6,7% rispetto ai 1.343,7 milioni di euro dell'omologo periodo dell'anno precedente.Ilraggiunge 136,3 milioni di euro: +12,7% rispetto ai 120,9 milioni dello stesso periodo del 2023. In Italia il Risultato operativo (EBIT) cresce del +53,5% arrivando a 59,9 milioni di euro rispetto ai 39,0 milioni del 2023. In Spagna il Risultato operativo (EBIT) è pari a 76,3 milioni di euro rispetto agli 81,7 milioni del 2023.Ilsale a 104,7 milioni di euro crescendo del +20,2% rispetto agli 87,1 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente."MFE è un modello unico in Europa - ha detto l'- Grazie alla dimensione internazionale del Gruppo - una diversificazione geografica che attutisce gli squilibri nei diversi mercati - e grazie al nostro sempre più evoluto sistema crossmediale, anche questo semestre abbiamo ottenuto risultati al di sopra di ogni previsione. In un periodo che ha visto anche a livello internazionale flettere i conti di tutto il settore dei media, con drastici tagli all'occupazione, MFE registra una costante crescita in termini di raccolta pubblicitaria, di redditività e di utili".L'consolidato al 30 giugno 2024 è pari a 662,0 milioni di euro, in netto calo rispetto agli 902,8 milioni del 31 dicembre 2023. La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è positiva per 223,4 milioni di euro rispetto ai 220,1 milioni dei primi sei mesi 2023.Sulla base degli ottimi risultati conseguiti nel primo semestre, del solido posizionamento editoriale sia lineare che digital e delle proiezioni disponibili, MFEdi mantenere su base annua un Risultato operativo, un Risultato netto e una generazione di cassa (Free Cash Flow) consolidati nettamente positivi, la cui entità dipenderà principalmente dal livello della raccolta mpubblicitaria dell'ultimo trimestre.