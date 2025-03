MFE lancia OPA sulla tedesca ProSiebenSat al corrispettivo minimo per legge

MFE A

(Teleborsa) -(ex Mediaset, che oggi scambia con) ha annunciato la sua intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquistonel principale operatore tedesco nel settore dell'entertainment, "con l'obiettivo di ottenere flessibilità e opzionalità".MFE prevede di offrire agli azionisti di ProSieben che porteranno in adesione le loro azioni durante il periodo d'offerta un corrispettivo pari alla media ponderata per i volumi degli ultimi 3 mesi del titolo ProSieben, che corrisponde al corrispettivo d'offerta minimo per legge. Circa il 78% del corrispettivo d'offerta è previsto sia pagato in denaro mentre il restante circa 22% è previsto sia corrisposto in natura, in azioni MFE A di nuova emissione.Il gruppo controllato dalla famiglia Berlusconi ha concluso unsecondo il quale lo stesso azionista si è impegnato ad aderire irrevocabilmente all'offerta per una parte delle azioni di ProSieben attualmente detenute. Tale accordo garantisce che l'offerentedel capitale sociale all'esito dell'offerta. Oggi MFE è al 26,58%."L'obiettivo di MFE è quello dicon ProSieben e di mettere a disposizione le proprie competenze e la profonda conoscenza del settore dell'entertainment per coadiuvare il management di ProSieben nell'affrontare le sfide industriali che si trova ad fronteggiare e nello sfruttare le opportunità derivanti dai cambiamenti in corso nel settore", si legge in una nota."In qualità di partner industriale solido ed affidabile, MFE si impegna a fornire un supporto completo a ProSieben, che si tradurrà nella creazione di valore a lungo termine per tutti gli azionisti di ProSieben - viene sottolineato - Inoltre, MFE intende, comprese le potenziali opportunità di monetizzazione e di creazione di valore".