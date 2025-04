MFE, corrispettivo minimo dell'OPA per ProSiebenSat pari a 5,74 euro

MFE A

(Teleborsa) -(ex Mediaset, che oggi scambia con) ha reso noto che la BaFin le ha comunicato che la media ponderata per i volumi degli ultimi 3 mesi del titolofino a (ed inclusa) la data di riferimento (25 marzo 2025) corrisponde a, che è ilper legge dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria di MFE sul principale operatore tedesco del settore dell'intrattenimento.Sulla base di quanto sopra, MFE intende offrire agli azionisti di ProSieben per ogni azione di ProSieben portata in adesione all'offerta (una volta promossa) un. Il prezzo medio di chiusura delle azioni MFE A nel mercato regolamentato Euronext Milan fino a (ed inclusa) la data di riferimento (25 marzo 2025) corrisponde a 3,18 euro. Sulla base di tale prezzo medio, il valore della componente azionaria prevista è quindi pari a 1,27 euro (3,18 euro moltiplicato per 0,4 azioni MFE A).