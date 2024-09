Assicurazioni, Farina: "Ruolo PPIP fondamentale per ridurre perdite potenziali"

(Teleborsa) - Per far fronte alleè necessario farche rappresentano unaal divario fra le perdite economiche totali e la copertura assicurativa. E' quanto affermato da, in occasione dell'High-Level Insurance Conference, organizzata dall'Associazione in partnership con la Presidenza italiana del G7.Secondo Farina,e "gli investimenti in strategie di resilienza e prevenzione sono in gran parte in ritardo e insufficienti". "La chiave - ha spiegato - sta neldel settore pubblico e di quello privato"."Come assicuratori italiani,per i rischi naturalOvviamente non esiste un modello ideale, uguale per tutti", ha sottolineato la Presidente, ma "il G7 si riferisce a un Quadro di riferimento di alto livello, per guidare i responsabili politici".Farina ha ricordato. Innanzitutto, i PPIP"Il- ha sottolineato - dovrebbe garantireadeguati in infrastrutture resilienti e promuovere l'adozione di misure di riduzione del rischio, mentre glipotrebberoche adottano misure preventive". La Presidente dell'ANIA ha fatto poi cenno al rapporto sulla competitività dell'ex premier Mario Draghi, che "auspica anche unadelle compagnie assicurative per gli investimenti privati. Di qui, la necessità di "investire, anche in progetti di transizione energetica e di adattamento al clima".L'altra caratteristica dei PPIP - citata da Farina - riguarda, che rappresenta un "aspetto fondamentale in vista dell'accelerazione delle perdite dovute ai cambiamenti climatici" ed implica che "potrebbe essere necessaria una forma di sostegno da parte del settore pubblico".Da ultimo, la numero uno dell'ANIA ha fatto cenno alnell'affrontare l catastrofi naturali, in particolare "l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico hanno il potenziale per migliorare la valutazione del rischio, semplificare la sottoscrizione e la distribuzione e perfezionare i modelli di tariffazione".