Chiron Energy, Nadia Prando è il nuovo CFO

(Teleborsa) -annuncia la nomina ddel gruppo con decorrenza odierna. Laureata in economia e commercio all’Università Bocconi, Nadia Prando ha iniziato la sua carriera in(oggi gruppo Edison) come Finance Specialist. Nel 2002 è poi entrata nel gruppodove ha svolto per circa 10 anni il ruolo di Structured finance manager. Successivamente, nel 2012, è approdata indove, con responsabilità crescenti, è arrivata a ricoprire l’incarico di Head of Finance nonché Board Member di Sorgenia Sviluppo e Sorgenia Trading.Nella sua carriera, la manager ha guidando operazioni complesse di finanziamento e rifinanziamento, tra cui lada 1,8 miliardi, l’esecuzione dell’nonché la finalizzazione di diverse operazioni di project finance per progetti rinnovabili.Questa importante nomina rappresenta per Chiron un passo fondamentale nel proprio percorso di crescita organizzativa, coerentemente con l’obiettivo di sviluppare e consolidare il gruppo come protagonista della transizione energetica nazionale ed europea."Siamo entusiasti di accogliere Nadia nel nostro team. Il suo profilo unisce competenza, determinazione e leadership, qualità fondamentali per affrontare con successo le sfide del nostro ambizioso piano industriale. - commenta, Founder and Executive Chairman di Chiron Energy - Siamo certi che Nadia sarà un grande valore aggiunto per il nostro Gruppo e giocherà un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita".