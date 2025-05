Snam, Farina: per Innovation Plan importanti investimenti su tech e persone

Snam

(Teleborsa) - "per permettere al settore e alla filiera dell'energia di decarbonizzarsi e di farlo garantendo efficacia, efficienza, economicità e sicurezza delle forniture". Lo ha dettodi, nel corso della presentazione del primo Innovation Plan del gruppo a Milano."Le: da una parte quelle legate alla digitalizzazione, all'intelligenza artificiale e al cloud computing, e dall'altra quelle più direttamente legate alla decarbonizzazione, ambito nel quale far rientrare le clean tech e le soluzioni per gestire la CO2 catturata e le molecole verdi come l'idrogeno", ha sottolineato Farina."Ciò che ci condurrà nella direzione in cui andremo, gestendo le incertezze di ogni giorno e reagendo ai cambiamenti, sono le persone, ovvero quel patrimonio di competenze tecniche e di ecosistema che Snam ha costruito nei decenni e su cui ci appoggiamo - ha detto il Chief Strategy & Technology Officer di Snam -, per la costruzione e la valorizzazione di nuove competenze".