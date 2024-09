Auto, settore a picco in Europa dopo crollo immatricolazioni. Mercedes taglia le stime

Mercedes

BMW

Volkswagen

Stellantis

Ferrari

Pirelli

Brembo

(Teleborsa) - Vendite diffuse sul settore automotive in Europa, dove l'indice di riferimento EURO STOXX Automobiles & Parts segna un calo del 3%.A pesare sull'intero comparto sono i dati sulle immatricolazioni , in Europa, rilasciati ieri dall', l'Associazione dei costruttori europei, che hanno mostrato un, nel mese di agosto.Tra i player del comparto, soffreche lascia sul terreno il 7%, dopo aver annunciato una revisione al ribasso delle stime. Per la seconda volta in un anno, la società di Stoccarda ha tagliato la guidance del 2024, con l'Ebit ora previsto essere "significativamente sotto" i livelli del 2023. Sulla sua scia,perde il 3,2%,cede il 2,64%, mentre a Piazza Affari,arretra del 2,4% el'1,36%.Nel comparto, giù ancheche comunque limita la discesa all'1% e-1,4%.