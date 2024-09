Eventi e scadenze del 20 settembre 2024

Venerdì 06/09/2024

Lunedì 16/09/2024

Martedì 17/09/2024

Mercoledì 18/09/2024

Giovedì 19/09/2024

Venerdì 20/09/2024

(Teleborsa) -- Il mondiale degli sport a rotelle arriva per la prima volta in Italia e vedrà oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo. Ci saranno 12 sport diversi, dallo skateboarding al freestyle fino allo skatecross e al pattinaggio artistico, l'hockey pista e il roller derby- Seconda edizione della Rome Future Week, settimana di eventi, oltre 300, su innovazione e futuro diffusi in tutta Roma, con la sua community di innovatori e innovatrici: aziende, professionisti e professioniste, università, enti e organizzazioni- Il tema portante della Settimana Europea della mobilità 2024, la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile, sarà "La condivisione degli spazi pubblici". Anche quest'anno a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2025- Ferrara Expo - 18ª edizione dell'Hub Tecnologico Ambientale, specializzato sui temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori. RemTech sarà luogo di condivisione e di cooperazione sulle policy dell’agenda politica nazionale ed internazionale, con esperti, decision maker, imprenditori e professionisti del settore- Pescara - kermesse economica ideata dall’agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo per analizzare l'economia nazionale e affrontare le sfide della transizione digitale ed ecologica, individuando nuovi obiettivi di crescita e linee guida per lo sviluppo di tecnologie AI. Tra gli ospiti, i ministri Urso e Crosetto, i Presidenti di Leonardo, INPS, RFI, CONI e della Regione Abruzzo- Roma - La 7ª edizione del workshop di economia del lavoro: "le politiche e le istituzioni del mercato del lavoro", organizzato dalla Banca d'Italia e dal CEPR, permetterà ai ricercatori di presentare studi sul ruolo delle politiche e delle istituzioni nel mercato del lavoro e nel facilitare l'incontro tra imprese e lavoratori- Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, presiederà al Palazzo Reale di Napoli la riunione dei Ministri della cultura G7. Parteciperanno Ministri e rappresentanti di Brasile (presidenza G20), India e Grecia e i vertici di UNESCO, ICCROM e Banca Africana di Sviluppo- Si terrà a La Palmas de Gran Canaria il Summit internazionale organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo e Spagna. Parteciperanno il Presidente Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo quali Presidenti Onorari delle tre COTEC dei rispettivi Paesi. In rappresentanza dell’Unione Europea interverrà Josep Borell- Genova, Palasport - Evento dedicato al mondo della nautica e agli appassionati del mare. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. La 64ª edizione sarà inaugurata dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e dai ministri Urso e Musumeci- Francia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Germania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Parma - La seconda edizione del festival spazierà tra temi come musica, cultura, istruzione, giustizia, ambiente e politica internazionale, con decine di incontri, interviste e panel. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Giogetti, Crosetto e Bernini,08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:30 -- Roma, Palazzo Brancaccio - Evento organizzato dall'ANIA, in partenrship con la Presidenza italiana del G7, dal titolo "Disaster risk financing: the role of insurance for new public–private partnerships". Parteciperanno autorità italiane ed europee, rappresentanti dei Paesi del G7, delle istituzioni rilevanti a livello europeo e internazionale e rappresentanti del settore assicurativo09:30 -- Convegno in streaming, organizzato da Osservatorio Blockchain & Web3 PoliMi, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, durante il quale si confronteranno accademici, istituzioni, forze di polizia e autorità giudiziaria in merito all'uso legale e illegale dei crypto-asset12:00 -- Roma, W Rome - Matteo Curcio, Senior Vice President per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India, presenterà il network transatlantico Delta per l’estate 2025, incluse molteplici novità per l’Italia- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione semestrale al 30 Giugno 2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo: CdG Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale