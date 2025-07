Health Italia ottiene 4,5 milioni di euro da cessioni quote Banca del Fucino e Rebirth

Health Italia

Rebirth

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, hache la cessione della partecipazione detenuta in, valorizzata in bilancio al 31.12.2024 in 2.719.923 euro è avvenuta ad un controvalore pari a 3.061.570 euro e che la cessione della partecipazione residua detenuta in, pari a azioni 819.168, è avvenuta ad un controvalore pari a 1.474.502,40 euro.