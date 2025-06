Porto Aviation, concluso il progetto "RISEN 4 POSTI EASA": erogata ultima tranche del contributo pubblico

Porto Aviation Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di velivoli ad alte prestazioni, ha fatto sapere che è stata erogata l’ultima tranche di contributo pubblico, pari a, relativa all’annualità 2024, a conclusione del progetto di ricerca e sviluppo “”.Il, avviato nel 2020 e articolato su cinque annualità, ha previsto investimenti complessivi per 4.125.253 euro, a fronte dei quali è stato concesso un finanziamento agevolato di 3.506.465 euro di cui2.852.659,72 liquidati e 653.805,28 in economia di bilancio. Ilsarà nella misura del 61% dell’importo liquidato pari a complessivi 1.740.122,43 e avverrà a partire dal 31 ottobre 2026 in quote annuali per 7 anni.Il progetto è stato realizzato con il supporto delai sensi della Legge 808/1985, che promuove lo sviluppo e il rafforzamento della competitività delle imprese operanti nelIl progetto ha rappresentato un importanteper Porto Aviation, segnando il passaggio dall’ultraleggero "Risen" – già riconosciuto a livello internazionale per le sue prestazioni e il design – al nuovo RISEN 4 POSTI, destinato al trasporto di quattro passeggeri e concepito per un’utenza più ampia e professionale.