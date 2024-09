G Rent riduce la perdita nel primo semestre, volume d'affari in calo

G Rent

(Teleborsa) -, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2024 con uncomplessivo pari a 493 mila euro, rispetto a 757 mila del 30 giugno 2023 (-35%); in riduzione l'attività di "rent" (Luxury houses e Corporate houses) del 24% rispetto al periodo precedente (460 mila vs 603) così come risulta in calo l'attività di "interior design" -78% (34 mila vs 153 mila).L'è pari ad -372 mila euro, rispetto a -419 mila del 30 giugno 2023, in miglioramento dell'11% soprattutto grazie ai minori costi fissi. Ilè pari a una perdita di 472 mila euro, rispetto alla perdita di 593 mila euro del 30 giugno 2023.L'al 30 giugno 2024 è negativo (liquidità minore dei debiti) per 45 mila euro, composto per 120 mila da debiti finanziari non correnti al netto di 75 mila di liquidità. La posizione finanziaria netta è in peggioramento di 362 mila rispetto al 31 dicembre 2023.