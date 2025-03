G Rent, delisting il 31 marzo dopo l'approvazione dell'assemblea

G Rent

(Teleborsa) - L'di, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso e quotata su Euronext Growth Milan, hagli strumenti finanziari della società dalle negoziazioni Borsa Italiana.Il delisting avrà efficacia a partiresul presupposto che siano trascorsi almeno cinque giorni di mercato aperto dalla data dell'approvazione assembleare con la percentuale richiesta (intervenuta in data odierna) e dall'invio da parte di Borsa Italiana di apposito avviso.In assemblea erano rappresentate 4.248.404 azioni, corrispondenti alsociale di GRent, e che la revoca è stata approvata con il voto favorevole di 4.188.404 azioni, corrispondenti al 98,59% delle azioni rappresentate in assemblea e al 51,26% del capitale sociale di GRent. Nessun azionista presente ha espresso voto contrario. Si sono astenute 60.000 azioni corrispondenti all'1,41% delle azioni rappresentate in assemblea e allo 0,73% del capitale sociale di GRent.Guardando all'- secondo il sito dell'emittente - DB Real Estate (famiglia Di Bartolo) e Antonio Ferrara, indirettamente tramite Esperia Investor, hanno ilAi sensi dello statuto della società e delEuronext Growth Milan, il delisting era subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'assemblea ordinaria con nondegli azionisti riuniti in assemblea.G Rent si eracon un prezzo di collocamento pari a 3 euro, raccogliendo 3,3 milioni di euro e ottenendo una capitalizzazione è pari a 18,3 milioni di euro. Oggi la società vale meno di 2 milioni di euro.