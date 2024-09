Imprese, Agnelli (Confimi Industria): Bruxelles tuteli accesso alle risorse

(Teleborsa) -, grazie a una produttività superiore del 20% rispetto ai principali concorrenti europei sono riuscite ad aumentare l’occupazione del 40%, mentre nelle grandi imprese è calata del 13%. È il dato presentato dal Presidente di Confimi Industria,urante l’Abruzzo Economy Summit., ma non possiamo dimenticare che le aziende italiane affrontano un *carico fiscale e contributivo elevato - 59,1% rispetto alla media europea del 38,9% - con un costo dell'energia superiore rispetto ad altri Paesi dell’UE. Le medie imprese rappresentano una piccola parte del totalema esercitano un impatto economico significativo. Nonostante le difficoltà burocratiche e i costi elevati, le imprese italiane mostrano grande adattabilità e innovazione, essenziali per affrontare le sfide future", commenta Agnelli.Confimi Industria - si legge ancora nella nota -"ridurre le emissioni, promuovere il riciclo, ricostruire le catene di approvvigionamento - ma per farlo è necessario proteggere l’accesso e l’uscita del materiale dal mercato comune, per evitare che altri paesi acquistino materiale in Europa per usarlo a proprio piacimento. Necessario difendere, tutelare e valorizzare