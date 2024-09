Nexi acquista oltre 5,6 milioni di azioni proprie e conclude il programma

Nexi

Gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 16 e il 20 settembre 2024, complessivamenteal prezzo medio di 6,3271 euro.Al 20 settembre,avviato il 9 maggio 2024, avendo acquistato complessivamente 83.417.413 azioni proprie dal lancio del programma, pari a circa il 6,48% del capitale sociale ad un prezzo medio ponderato di 5,9832 euro per azione, per un controvalore di 499.099.183,02 euro.A Piazza Affari, oggi, ribasso composto e controllato per il, che archivia la sessione in flessione del 3,08% sui valori precedenti.