UE autorizza acquisizione di X2O da parte di Vendis Capital e Waterland

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'del gruppo X2O da parte di Vendis Capital Management e Waterland Private Equity Investments. La transazione riguarda principalmente la fornitura al dettaglio di attrezzature e mobili per il bagno, in particolare di docce, rubinetti, servizi igienici, accessori e radiatori.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data lacombinata delle società derivante dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.