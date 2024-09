Lollobrigida: serve un piano strategico per il sistema idrico e la prevenzione delle alluvioni

(Teleborsa) - Occorre un, dedicato alle infrastrutture del sistema idrico e alla loro manutenzione, per ridurre gli effetti delle, come quelle che hanno colpito l'Emilia Romagna e altri paesi dell'Ue. Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste,, durante un incontro con la stampa a Bruxelles, in occasione delIl ministro ha evitato di entrare in polemiche sulle responsabilità del governo o delle regioni nel mettere in sicurezza i territori colpiti, e sull’eventuale introduzione di un'assicurazione obbligatoria per imprese e abitazioni. Tuttavia,, che includa "ladelle capacità di captazione delle acque e la capacità di non dispersione delle stesse", considerandole anche preziose per la prevenzione degli incendi boschivi.Lollobrigida ha aggiunto che èperché i danni sono minori se si effettua una corretta manutenzione del territorio. Ha inoltre sottolineato che "ora è il tempo della solidarietà" verso le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna e altre regioni europee, affermando che eventi simili sono stati segnalati in diverse nazioni.Il ministro ha concluso riconoscendo il: "Chi fa meglio prevenzione sono proprio gli agricoltori, e per questo il loro ruolo va valorizzato, non demonizzato".