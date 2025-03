Ross (Esma): serve mercato unico senza barriere, frammentazioni e complessità

(Teleborsa) - "Oggi è chiara l'importanza di connettere i significativi risparmi degli europei con i bisogni degli investimenti.in Europa. Tutto questo serve per creare l'abilità di attirare investitori e investire per il lungo termine, migliorare gli investimenti nelle imprese e il sistema di supervisione, in ultima istanza per migliorare le condizioni di mercato". Lo ha affermato, Chair dell'European Securities and Markets Authority (ESMA), all'evento "I cinquant'anni della Consob: tra presente e futuro" in Bocconi."Dobbiamo demistificare alcune cose e mettere in guardia che se in alcune aree non ci muoviamo insieme saremo deboli - ha continuato - Il ruolo di ESMA dipenderà dal mandato che otterremo, ma siamo pronti per rispettare questi mandati."."Siamoper far progredire l'Unione del Risparmio e degli Investimenti, ma ci serve un accordo a livello europeo e la collaborazione tra pubblico e privato", ha sottolineato Ross.