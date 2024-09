Siemens separerà il business della ricarica di veicoli elettrici

Siemens

(Teleborsa) -, multinazionale tedesca attiva nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi, ha annunciato l'. L'azienda ha raggruppato le sue attività di ricarica eMobility nel 2018 e successivamente le ha organizzate in un'unità aziendale separata nel 2022.La scorporazione di Siemens eMobility, che oggi ha un "solido nucleo tecnologico e un portafoglio", darà all'azienda "la libertà imprenditoriale di trasformarsi in un", si legge in una nota. Consentirà a Siemens eMobility di sfruttare meglio le opportunità nel mercato delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EV) in rapida crescita e dinamico.L'azienda ha eseguito molteplici acquisizioni negli ultimi anni in questo campo, tra cui la più recente Heliox, uno specialista in soluzioni di ricarica rapida DC, focalizzato su flotte di eBus ed eTruck. La prossima scorporazionein una struttura legale dedicata.