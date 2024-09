StandardAero punta a raccogliere fino a 1,07 miliardi di dollari in IPO sul NYSE

JPMorgan

Morgan Stanley

BofA

UBS

Jefferies

(Teleborsa) -, fornitore di servizi aeronautici StandardAero sostenuto dal colosso del private equity Carlyle Group, ha annunciato il lancio di un'a Wall Street.L'offerta proposta consiste in 46.500.000 azioni ordinarie. L'intervallo diè attualmente stimato tra 20,00 e 23,00 dollari per azione, per unafino a 1,07 miliardi di dollari. Alcune affiliate di Carlyle Group e GIC intendono concedere agli underwriter un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a un totale di 6.975.000 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta.StandardAero ha presentato domanda per quotare le sue azioni sul New York Stock Exchange () con il simbolo "SARO".e RBC stanno agendo comeStandardAero è un fornitore leader indipendente di servizi aftermarket per motori aerospaziali per aeromobili ad ala fissa e rotante, al servizio dei mercati finali dell'. StandardAero fornisce una suite completa di soluzioni aftermarket critiche e a valore aggiunto, tra cui manutenzione, riparazione e revisione del motore, riparazione dei componenti del motore, supporto per l'assistenza in volo e sul campo, gestione delle risorse e soluzioni ingegneristiche.