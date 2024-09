Tyche Bank, Ubaldo Soligno responsabile della Direzione Special Situations

Illimity

(Teleborsa) -, istituto di credito specializzato in procedure concorsuali, finanza d'impresa, acquisto di crediti fiscali e gestione di crediti NPL e UTP, ha affidato adla responsabilità dellaSoligno, classe 1983, arriva dadove, dal 2020 al 2024, ha ricoperto il ruolo di Director Specialised Credit - Asset Based Solutions. Il manager ha iniziato la suainper poi entrare come analista in Argan Capital e proseguire la carriera nel dipartimento corporate finance di EY all'interno del quale nel 2015 è diventato senior manager."La divisione Special Situations è particolarmente significativa e strategica per il nostro istituto, nato dall'unione di due realtà, una bancaria e l'altra, Tyche S.p.A., specializzata proprio in questa tipologia di asset - ha dichiarato, Vice Direttore Generale e Chief Operating Officer di Tyche Bank - La situazione economica, la difficoltà di erogare credito alle imprese e le difficoltà alle quali le aziende sono oggi sottoposte rendono le Special Situation uno snodo importantissimo per supportare il lavoro delle PMI, preservarne la capacità di produrre ricchezza e creare beneficio per tutto il sistema produttivo".