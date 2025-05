Banca Ifis, OPAS su illimity al via il 19 maggio dopo ok Consob

illimity Bank

Banca Ifis

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio () volontaria totalitaria suannunciata da parte di, l'offerente ha reso noto cheIl, concordato con Borsa Italiana, avrà2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 30 giorni di Borsa aperta. L'eventuale riapertura del periodo di adesione sarà per 5 giorni di Borsa aperta e precisamente, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione, per le sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 luglio 2025.Banca Ifis riconoscerà a ciascun azionista di illimity che aderirà uncomplessivo unitario, composto da: unaordinarie di Banca Ifis di nuova emissione, pari a n. 0,10 azioni ordinarie aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni Banca Ifis già in circolazione alla data di emissione; e una, pari a 1,414 euro, che sarà aggiustata a 1,506 euro a seguito dello stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l'esercizio 2024 che sarà distribuito da Banca Ifis e deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 17 aprile 2025.