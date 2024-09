Alkemy, Retex rinuncia a condizione soglia minima e proroga termine OPA

Alkemy

(Teleborsa) -, società controllata da FSI SGR, in relazione all'OPA promossa su azioni, annuncia di volere di volerall'offerta, mediante modifica dell'accordo sottoscritto in data 3 giugno 2024 con Duccio Vitali (Accordo DV), consigliere delegato della società e titolare di 651.040 azioni Alkemy rappresentative dell’11,45% del capitale e del 18,38% dei diritti di voto.Il nuovo accordo, modificativo e integrativo dell’Accordo DV, modifica e integra i rispettivi obblighi e impegni con riferimento all’Offerta, al fine di rafforzare il controllo di Retex su Alkemy e consentire l’attuazione dei programmi futuri.Retex ha quindi dichiarato di volerpari al 50% + 1 dei diritti di voto (già rivista da un iniziale 90%), mentre Duccio Vitali si è impegnato, fra le altre cose, a portare in adesione un numero di azioni non pari ad un importo fisso pari al 100% delle azioni detenute, ma un quantitativo variabile.Fra le modifiche anche laall'offerta dal 25 al 26 settembre 2024.