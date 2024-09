Beghelli, KT&Partners alza fair value e conferma Add

Beghelli

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato il(aper azione da 0,34 euro) e confermato la) sul titolo, azienda quotata su Euronext Milan e attiva settore elettronico e della sicurezza.Gli analisti affermano che i risultati del primo semestre 2024 li hannoa livello di EBITDA, mentre la top line è stata leggermente al di sotto delle aspettative a causa di un rallentamento nel segmento "Altre attività". Le stime riviste riflettono principalmente questo, insieme all'impatto della vendita del sito di Crespellano sulla posizione finanziaria netta, senza cambiamenti significativi nelle prospettive generali di Beghelli.KT&Partners ha adeguato i ricavi totali del 2024 a 165,8 milioni di euro, che sono meno del 2% al di sotto della precedente stima di 168,7 milioni di euro. Mantiene le stesse proiezioni di crescita per gli anni 2025-26-27, date le prospettive invariate. Nel complesso, modella un CAGR 2023-27 del 6,3%. Dopo il margine EBITDA rettificato del 1H24 del 9,6%, superiore alla stima dell'8,9%, è sempreche Beghelli sta implementando, sebbene si preveda che alcuni benefici del mix si attenueranno nei prossimi semestri.Ora prevede unrettificato per il 2024 di 14,5 milioni di euro con un margine dell'8,7%, rispetto alla precedente previsione di 11,6 milioni di euro e un margine del 6,9%. Prevede unper il 2024 di 40 milioni di euro, in graduale miglioramento fino a 20,2 milioni di euro entro il 2027, supportato da una solida generazione di Free Cash Flow (superiore al 60% dell'EBITDA in media).