Cato Networks ottiene valutazione di 4,8 miliardi di dollari in round Serie G

(Teleborsa) -, società israeliana di sicurezza di rete, ha chiuso un, raccogliendo 359 milioni di dollari, guidato da nuovi investitori tra cui Vitruvian Partners e ION Crossover Partners, oltre a investitori esistenti come Lightspeed Venture Partners, Acrew Capital e Adams Street Partners. L'investimento porta ladi Cato ae il finanziamento totale a oltre 1 miliardo di dollari.L'investimento si basa sulla comprovata esperienza di Cato: dalla creazione dicon la convergenza di sicurezza e networking nel 2015, al riconoscimento della visione di Cato da parte della comunità globale di analisti quando il termine "SASE" è stato definito nel 2019."Con oltre 3.500 clienti aziendali, una crescita costante e successi ripetuti e scalabili contro tutti i principali concorrenti, Cato è un'azienda consolidata e matura in cui investire - ha affermato- La nostra autentica piattaforma SASE e un decennio di innovazione nell'intelligenza artificiale differenziano Cato dai fornitori tradizionali che privilegiano un portafoglio di soluzioni puntuali. Clienti e partner comprendono la differenza e scelgono Cato per beneficiare di sicurezza comprovata, efficienza operativa e agilità aziendale."