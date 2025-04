Italgas, assemblea approva AuCap fino a 1,02 miliardi per acquisto di 2i Rete Gas

Italgas

(Teleborsa) - L'di, che ha visto una partecipazione del capitale sociale pari al 79,43%, ha, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo pari a 1.020 milioni di euro, a servizio dell'(perfezionatasi il 1° aprile 2025). L'aumento di capitale consentirà di ridurre l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Italgas post-operazione (e conseguentemente il rapporto tra indebitamento finanziario netto e RAB) coerentemente con l'attuale livello di rating.L'assemblea hae le condizioni dell'aumento di capitale in opzione, tra cui il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale in opzione e il numero delle azioni di nuova emissione da offrire in opzione ai Soci, nonché per determinare la tempistica per l'esecuzione dell'aumento di capitale in opzione.Inoltre, l'Assemblea hariservato a dipendenti di Italgas e/o di società del Gruppo, e i relativi aumenti di capitale a servizio. Il Piano IGrant ha lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza delle persone Italgas all'azienda, prevedendo l'attribuzione ai relativi destinatari della facoltà di investire in azioni della società, nonché, al verificarsi di determinate condizioni, di beneficiare dell'attribuzione gratuita di azioni ordinarie della società.