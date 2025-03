Inwit, collocato bond per 750 milioni di euro. Richiesta oltre 3 volte l'offerta

Inwit

BNP Paribas

Mediobanca

Goldman Sachs

UniCredit

BBVA

Bank of America

Credit Agricole

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha concluso con successo unaper un importo complessivo pari aa fronte di una richiesta da parte degli investitori di oltre 3 volte superiore all'offerta. Le obbligazioni, a tasso fisso con cedola del 3,75% e durata di 5 anni, sono emesse nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes di INWIT e destinate ad investitori istituzionali.L'emissione ha attrattodi primario standing sia nazionali che internazionali, con una domanda complessiva superiore a 2,3 miliardi di euro."Il successo dell'emissione del nuovo bond conferma l'apprezzamento degli investitori nei confronti del nostro merito creditizio e costituisce un ulteriore riconoscimento della solidità del nostro modello di business. L'operazione supporta lo sviluppo delle attività del Business Plan recentemente approvato", ha dichiaratodi Inwit.Le nuove obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato dellae dihanno agito in qualità dihanno agito in qualità di altri