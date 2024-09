Tecnologi Alimentari, OTAN: "Occorre favorire la sicurezza alimentare e investire in ricerca per sviluppare tecnologie più sostenibili”

(Teleborsa) - "Nei, lae l'rappresentano aspetti centrali delle politiche per la salute pubblica e lo sviluppo sostenibile. Come OTAN occorre ribadire quanto sia importante, a partire dalle scuole, per comprendere. La riduzione dello spreco alimentare, la promozione di filiere corte e sostenibili e l'adozione di modelli di consumo che rispettino le risorse naturali, sono elementi chiave per garantire un futuro sicuro e sostenibile alle future generazioni". Lo ha dichiarato, intervenuto al G7 Agricoltura, che si sta tenendo in questi giorni ain occasione dell'evento "Educazione Alimentare, Ambientale e Stili di Vita Sani nei G7 e nel continente africano".Donegani ha sottolineato quanto sia "per migliorare l'efficienza e la sicurezza nella produzione alimentare. In questo quadro, l'agricoltura di precisione, che utilizza dati e sensori per ottimizzare l'uso delle risorse, riduce al minimo sprechi e impatti ambientali. Pratiche agricole rispettose dell'ambiente possono preservare la fertilità del suolo e la disponibilità di acqua, elementi essenziali per garantire la sicurezza alimentare per le future generazioni".Durante il suo intervento Donegani ha evidenziato il ruolo dei tecnologi alimentari: "Professionisti fondamentali per innovare i processi produttivi e. La loro expertise è indispensabile per sviluppare soluzioni che migliorino la sicurezza e l'efficacia delle catene di approvvigionamento. Pertanto, invito i Paesi membri del G7 a condividere conoscenze, risorse e tecnologie per affrontare le sfide comuni legate alla sicurezza alimentare verso un futuro più sostenibile".