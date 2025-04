Guala Closures, nuovo stabilimento in Nigeria. Sono 37 in tutto il mondo

(Teleborsa) -, colosso italiano della produzione di chiusure per liquori, vini, birra, acqua e bevande, ha inaugurato il suo, situato strategicamente nella Free Zone di Lagos, in Nigeria.Il sito produttivo nigeriano servirà i mercati dell'Africa occidentale e fornirà chiusure di sicurezza anticontraffazione per bottiglie di alcolici, comprese soluzioni innovative pensate appositamente per questa area. La realizzazione dell'impianto, che copre un', è stata completata in un tempo record di 22 settimane. Il nuovo impianto consentirà di gestire al meglio le esigenze delle aziende locali e dei marchi internazionali con soluzioni su misura, innovative e di alta qualità.Dopo il successo delle- dove l'azienda ha recentemente rafforzato la propria presenza con l'acquisizione dell'impianto di proprietà di Astir Vitogiannis a Johannesburg - Guala Closures ha scelto di investire in Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa e uno dei mercati in più rapida crescita del continente."Questo investimento sottolinea il nostroe a creare valore per i nostri partner - ha dichiarato l'- La nostra presenza globale, unita a una profonda conoscenza dei mercati locali, ci consente di essere vicini ai clienti in tutto il mondo, rispondendo alle loro esigenze specifiche con soluzioni personalizzate e un servizio di eccellenza. Attraverso l'impiego di tecnologie all'avanguardia e una forte attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti, ci proponiamo di valorizzare l'identità dei marchi, offrendo al contempo una solida protezione contro la contraffazione, una sfida sempre più rilevante per il settore".Con questo nuovo impianto, Guala Closures prosegue la sua strategia di vicinanza ai clienti, una filosofia che si riflette nella sua rete die sviluppo presenti in tutto il mondo.