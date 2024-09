BFF Bank, ricevuti da Banca d'Italia i requisiti MREL aggiornati

BFF Bank

(Teleborsa) - La, a conclusione del processo amministrativo per la determinazione deiconsolidati per i fondi propri e le passività ammissibili (), ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2025,dovrà rispettare i seguenti requisiti patrimoniali consolidati: MREL in termini di TREA (Total Risk Exposure Amount) pari al 20,00% (rispetto al precedente 19,85%) a cui si aggiunge il Combined Buffer Requirement (CBR); MREL in termini di LRE (Leverage Ratio Exposure) pari al 5,40% (rispetto al precedente 5,42%).