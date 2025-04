Zignago Vetro, depositate due liste per nomina Cda e collegio sindacale

Zignago Vetro

(Teleborsa) -ha fatto che sono state depositate 2 liste diper la nomina dei componenti ile due liste di candidati per la nomina dei componenti ilPer quel che riguarda il Cda, laè stata depositata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari (titolari complessivamente di 3.009.407 azioni ordinarie pari al 3,36924% del capitale sociale), che hanno espresso i seguenti candidati: Ravera Barbara e Uva Aldo (entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza).Laè stata depositata dall’azionista di maggioranzatitolare di 57.200.000 azioni ordinarie pari al 64,039% del capitale sociale, composta dai seguenti nominativi: Marzotto Nicolò, Marzotto Stefano, Marzotto Luca, Marzotto Giacomo, Sacchetti Emanuele, Costantini Biagio, Moscetti Franco (in possesso dei requisiti di indipendenza), Antonelli Alessia (in possesso dei requisiti di indipendenza), Melloni Gaia (in possesso dei requisiti di indipendenza e dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate), Ruggeri Angelica (in possesso dei requisiti di indipendenza e dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate), Venezia Chiara (in possesso dei requisiti di indipendenza e dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate) e Manzoni Daniela (in possesso dei requisiti di indipendenza).