Dati EY, PIL in crescita dello 0,7% e inflazione all’1,3% nel 2024

(Teleborsa) - Secondo le proiezioni di EY per l’, si evidenzia una crescita deldello 0,7% nel 2024 e dell’1,2% nel 2025, con una riduzione deldal 5,6% nel 2023 all’1,4% nel 2024, e all’1,9% nel 2025. Questi i principali dati che emergono dall’ottava e nuova edizione dell’, l’analisi trimestrale che – a partire dall'analisi delle principali variabili macroeconomiche e sulla base di un modello macro-econometrico proprietario – fornisce previsioni a medio termine per l'economia italiana."Nonostante il panorama economico mondiale ancora incerto, secondo le nostre stime, grazie alla crescita del PIL nazionale reale prevista allo 0,7% e alla riduzione del tasso di inflazione all'1,3%, l’economia del Paese si sta gradualmente stabilizzando. Anche il mercato del lavoro si mantiene stabile con un tasso di disoccupazione che si attesta intorno al 7%", ha dichiarato, Valuation, Modelling and Economics Leader di EY in Italia."Guardando al futuro, ilsi configura come un elemento chiave per stimolare la crescita. Le nostre analisi sottolineano, infatti, che una parziale attuazione del Piano può risultare in una mancata crescita del PIL tra lo 0,7 e l’1,8% in due anni, oltre a compromettere investimenti importanti per la. Questo sottolinea l'importanza di una gestione ottimale e mirata degli investimenti", ha aggiunto.