ESI, semestrale torna in utile. Valore produzione a 12,1 milioni di euro

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha chiuso ilcon unpari a 12,14 milioni di euro, in crescita rispetto al semestre precedente (9,94 milioni). Nel primo semestre sono state completate tre commesse EPC per un importo pari a 8,57 milioni di euro e una commessa Revamping per 1,48 milioni di euro.L', pari a 1,38 milioni di euro, registra un'importante crescita rispetto al semestre precedente, in cui era negativo per 1,08 milioni di euro. L'risulta essere pari a +11,35% rispetto al -10,87% del semestre precedente. Ilè positivo per 0,79 milioni di euro, rispetto al risultato conseguito al 30.06.2023 negativo per 1,08 milioni di euro."I risultati del primo semestre 2024- ha commentato l'- L'anno scorso, l'azienda ha riportato una perdita, dovuta soprattutto al rallentamento nell'acquisizione di nuovi progetti. Questo rallentamento, però, è stato una decisione consapevole: ESI ha preferito focalizzarsi su progetti con margini di guadagno più alti, puntando a una crescita più solida e duratura nel tempo. Al 30 giugno 2024, il portafoglio ordini residuo ammonta a 44,14 milioni di euro, una base che permette all'azienda di guardare con fiducia alla fine dell'anno. Inoltre, sono in corso trattative per nuovi contratti con grandi player internazionali del settore energetico, il che potrebbe consolidare ulteriormente la posizione di ESI sul mercato"Laal 30.06.2024 risulta essere cash negative per 0,71 milioni di euro. La variazione rispetto all'esercizio precedente (cash negative per 0,81 milioni) è legata principalmente all'incremento dell'utilizzo della cessione dei crediti ad istituti di factoring, 1,3 milioni, e all'aumento delle disponibilità liquide per 1,35 milioni.Con unal 30 giugno di circa 44,41 milioni di euro, previsto in gran parte per il secondo semestre del 2024 ed il primo semestre del 2025, e una domanda di energia rinnovabile in costante aumento, ESI prevede una crescita significativa per il prossimo esercizio, nonostante le sfide attuali, come l'approvazione di progetti su larga scala e la gestione della congestione delle reti.