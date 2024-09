Forum Risorsa Mare 2024: al via a Palermo la seconda edizione

(Teleborsa) - Inizia oggi la seconda edizione del, realizzato dain collaborazione con ile con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per approfondire le direzioni da seguire per rafforzare il contributo dele degli asset collegati a questa risorsa per lo sviluppo del Paese. Al 2022, in Italia, secondo ildi Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne – Unioncamere – OsserMare, l’Economia del Mare genera un valore aggiunto diretto di. Considerando il moltiplicatore economico di 1,8 il contributo complessivo del settore all’economia arriva a. Il 32% del totale nazionale del Valore Aggiunto (21 mld di Euro) è generato nelle 8 Regioni del Sud Italia, con la Sicilia protagonista.Nella prima edizione, TEHA Group – all’interno delle Direttrici del Piano del Mare – ha identificatoper valorizzare la Risorsa Mare dal punto di vista ambientale, logistico, economico, puntando su una sempre maggiore convergenza tra le politiche pubbliche e gli investimenti del privato. Oltre aldei progressi di tutte le aree di attività e una reviewdegli asset strategici, d’accordo con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare e con i Partner dell’iniziativa, TEHA Group presenta in questa edizione un approfondimento su tre aree cruciali per rafforzare l’attrattività del settore a livello internazionale: industria marittima, subacquea e turismo costiero."Il mare è diventato il protagonista nelle politiche del governo Meloni. Non solo come preziosa risorsa economica e come elemento essenziale della natura, ma anche come luogo strategico per la salvaguardia dei confini nazionali e degli equilibri internazionali. La città di Palermo, nella sua nuova struttura portuale, ospiterà la due giorni voluta dalla Presidenza del Consiglio e affidata alla collaudata capacità organizzativa di TEHA Group", ha dichiarato, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare."Nella prima edizione, insieme al Ministro Nello Musumeci e ai Partner, abbiamo dato vita a una piattaforma in grado di indirizzare gli investimenti pubblici-privati nelle filiere più promettenti dell’Economia del Mare: con oggi il Forum Risorsa Mare diventa un momento annuale di rendicontazione dell’avanzamento delle indicazioni contenute nel Piano del Mare, di stimolo alla collaborazione tra gli operatori del settore e di individuazione di linee di sviluppo strategiche da perseguire. Risorsa Mare è anche un momento per ricordare agli operatori pubblici e privati del settore quanto la collaborazione e la comunicazione contino in un settore così complesso e influenzato da tanti fattori (il cambiamento climatico, i conflitti nel Mediterraneo, la competizione esercitata da altri Paesi industriali come il nostro) che vanno studiati e approcciati all’interno di un quadro unico per il settore. L’industria armatoriale, la subacquea e il turismo costiero sostenibile sono tre dimensioni in cui l’Italia sta dimostrando di poter e voler competere, ma le sfide sono tante e pubblico e privato devono procedere insieme", ha dichiarato, ManagingPartner & CEO, The European House - Ambrosetti e TEHA Group.